Andritz erhielt von Nine Dragons Paper Industries einen Folgeauftrag zur Lieferung einer kompletten OCC-Line für China. Dies ist der bereits dritte Auftrag innerhalb der letzten zwölf Monate. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2023 geplant. Das Stoffaufbereitungssystem wird laut Andritz eine Kapazität von 2.000 Tagestonnen aufweisen und 100 Prozent LOCC (Local Old Corrugated Container) zur Produktion von hochwertigem Verpackungspapier verarbeiten. Mit diesem Projekt steigt die Zahl der an Nine Dragons gelieferten Andritz FibreFlow-Trommelauflöser auf insgesamt 30 Aggregate.

