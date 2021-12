Was für ein Auftakt - AIXTRON glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 17,33 EUR zu haben. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei AIXTRON, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Low bei 16,28 EUR. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die bei AIXTRON eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...