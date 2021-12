Im neuen Jahr werden zwei neue duale Systeme an den Markt gehen. Nach EUWID vorliegenden Informationen wird die neue Alba-Tochter Interseroh+ GmbH dann das bisherige duale System Interseroh ablösen. Interseroh+ hat den Angaben zufolge aus allen Bundesländern den Genehmigungsbescheid erhalten. Die Veröffentlichungen in den Ministerialblättern sind zudem weitgehend erfolgt, in der letzten Woche in Nordrhein-Westfalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...