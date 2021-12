Die Erholung der Weltwirtschaft geht im neuen Jahr weiter, was die Unternehmensgewinne stützen wird. Während die Konjunktur in den USA unter Dampf bleibt, gewinnt sie in Europa erst schrittweise an Tempo. Für Aktienanleger bleiben beide Regionen die erste Wahl. Die Emerging Markets, vor allem die Region Asien, befinden sich dagegen weiterhin im Sog der Entwicklung Chinas, wo die Unsicherheit anhält. "Aufgrund der positiveren Wirtschaftsaussichten in Europa und den USA hat die Region EM-Asien vorläufig an Attraktivität eingebüßt", sagt Carsten Gerlinger, Managing ...

