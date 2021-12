startup300 will sich ja mit 18. März vom Vienna MTF zurückziehen. Ich habe es mehrfach kommuniziert, dass ich das als James-Dean-Move ("denn sie wissen nicht, was sie tun") sehe. Man nimmt dem Streubesitz damit nach mehr als 75 Prozent Kursminus die Chance auf Recovery (auch eine Valneva stand mal bei 1/10 von heute, eine Nasdaq hätte man schon x-fach zusperren müssen). Und die Sekundärmarktstatistik sieht gar nicht soooo mager aus, das hier haben wir gestern im Podcast (http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch ) gebracht. Seit Listing wurden 1,72 Mio. Aktien mit einem Wert von 10,2 Mio. Euro gehandelt Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt 22.100 EUR (3.730 Aktien). Am ersten Handelstag wurden 75.000 Stück Aktien im Wert ...

