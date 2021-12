Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 stoppt Erholung an einer wichtigen Kurszone Qatar Airways verklagt Airbus wegen Flugzeugmängeln Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im Plus. Die Blue-Chip-Indizes in Europa konnten einen Großteil der gestrigen Verluste wieder wettmachen und notieren auf Wochenbasis mehr oder weniger unverändert. Die wichtigsten Aktienindizes aus den Niederlanden, Spanien, Portugal und Österreich notieren über 1% höher. Der polnische WIG20 (W20) ist der größte Nachzügler, da er nur 0,1% über dem gestrigen Schlusskurs notiert. Quelle: xStation 5 Der DE30 startete eine Erholung, nachdem gestern im Bereich von 15.100 Punkten ein bullisches ...

