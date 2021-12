Grund zum Feiern haben heute alle Steinhoff-Aktionäre. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Steinhoff jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund null Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 0,20 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Pessimistische Anleger sehen darin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...