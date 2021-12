Der chilenische Peso musste gestern einen Rückschlag hinnehmen und fiel auf den niedrigsten Stand seit März 2020 (gegenüber dem USD). Diese Entwicklung war eine Reaktion auf das Ergebnis der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Chile, die am Sonntag, den 19. Dezember stattfanden. Die Wahlen wurden von Gabriel Boric, einem Kandidaten der Linken, gewonnen. Der 35-Jährige ist damit der jüngste Präsident Chiles in der Geschichte. Der chilenische Peso entwickelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...