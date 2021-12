Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Build Your Dreams. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund sechs Prozent im Gewinn. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Build Your Dreams erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieser markante Punkt liegt bei 31,12 USD. Bei Build Your Dreams geht es jetzt also besonders hoch her!

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wenn Sie Build Your Dreams bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

Fazit: Diese Build Your ...

Den vollständigen Artikel lesen ...