123fahrschule SE akquiriert Fahrlehrerausbildungsstätte FahrerWerk GmbH Köln/Frankfurt am Main, 21. Dezember 2021 - Heute hat der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, "Gesellschaft") die übernahme der Fahrlehrerausbildungstätte FahrerWerk GmbH durch die 123fahrschule Holding GmbH, deren Alleingesellschafterin die Gesellschaft ist, genehmigt. Verkäufer ist die KlickVentures GmbH, eine Aktionärin der 123fahrschule SE. Der Erwerb der FahrerWerk GmbH soll zum Aufbau der konzerninternen Fahrlehrerausbildung dienen und damit das Geschäftsfeld der Gesellschaft erweitern. Der Kaufpreis beträgt EUR 600.000,00 zuzüglicher einer erfolgsabhängigen Kaufpreiskomponente und soll aus den eingeworbenen Mitteln der im Oktober durchgeführten Kapitalerhöhung bestritten werden. Die KlickVentures GmbH als Verkäufer der FahrerWerk GmbH ist eine Beteiligung des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, so dass der am 20. Dezember 2021 vom Vorstand der Gesellschaft abgeschlossene Kaufvertrag u.a. unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung durch den Aufsichtsrat stand, die heute erteilt wurde. Als AZAV zertifizierter Bildungsträger ist die FahrerWerk GmbH in der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Fahrlehrern tätig. Die 123Fahrschule SE beabsichtigt, neben dem Betrieb von Fahrschulen in Zukunft verstärkt die Ausbildung von Fahrlehrern zu fördern, da eine ausreichende Anzahl an zur Verfügung stehenden Fahrlehrern die notwendige Bedingung zur Skalierung des Geschäftsmodells darstellt und die Branche unter dem Fachkräftemangel leidet. Bis 2024 plant die 123fahrschule SE, über 1.000 Fahrlehrer. Die FahrerWerk GmbH soll aber auch weiterhin neutral allen Fahrschulen mit ihren Leistungen zur Verfügung stehen. Kontaktinformationen 123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer Klopstockstr. 1

