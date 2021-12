Die Immofinanz will die Anzahl ihrer Stop Shop Retail Parks in Kroatien mittelfristig von aktuell vier auf mehr als 20 Standorte erhöhen. Per Ende September 2021 sind die vier kroatischen Stop Shops in den Städten Valpovo, Osijek, Ludbreg und Nasice mit einer Fläche von rund 21.000 m² voll vermietet. Der Standort in Ludbreg wird aktuell um rund 3.000 m² erweitert, diese Flächen sollen - ebenso wie der neue Retail Park in Kastela mit 7.000 m² - noch im ersten Halbjahr 2022 eröffnet werden. In Markt- und Standortanalysen sei eine hohe Nachfrage der kroatischen Bevölkerung für dezentrale Versorgung vor Ort festgestellt worden, so die Immofinanz. Folglich wurden nun in Kroatien 22 Grundstücke in mittelgroßen ...

