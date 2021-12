Der Silberpreis musste in den vergangenen Handelswochen kräftig Federn lassen (siehe Chart unten). Aus Sicht der Charttechnik könnte sich nun jedoch ein Boden ausgebildet haben. Dazu kommt, dass der kleine Bruder des Goldes saisonal bedingt in der Vergangenheit zum Jahresende hin fast immer Zugewinne verzeichnen konnte! Wir gehen deswegen jetzt eine Longposition ein, sichern diese aber knapp unter dem letzten Tief im Bereich um 21,40 US Dollar mit einem StopLoss ab. Aktuell notiert Silber bei 22,55 ...

