Der US500 korrigiert am Mittwoch leicht, nachdem gestern ein Bullish-Engulfing ausgebildet wurde. Die Auswirkungen der Omicron-Variante auf die Weltwirtschaft bleiben ungewiss, da sich das Virus weiter ausbreitet und viele Länder gezwungen sind, neue Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns einzuführen. Seit dem Tief, das vorgestern am späten Nachmittag ausgebildet wurde, hat der marktbreite Index jedoch wieder an Boden gewonnen und sich um rund 2,5% erholen können. Damit wurde die Hälfte der jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...