Die Schweizer, an der Nasdaq notierte Sportdatenfirma Sportradar hat mit Bundesliga International, einer Tochtergesellschaft der DFL Deutsche Fußball Liga, eine fünfjährige Verlängerung ihrer langfristigen Partnerschaft vereinbart. Ziel ist es, den Fans einen besseren Zugang in die Topligen des deutschen Fußballs zu ermöglichen. Die Bundesliga ist die am schnellsten wachsende Profifußballliga der Welt mit mehr als 1 Milliarde Fans weltweit. Als offizieller Anbieter von Wett- und Streaming-Rechten für die Bundesliga und 2. Bundesliga außerhalb der USA und der DACH-Region bis zum Ende der Saison 2025/26 wird Sportradar die Rechte an Bewegtbildern dieser Wettbewerbe an sein Netzwerk von Sportwettenanbietern unterlizenzieren. Die Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...