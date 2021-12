Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 51-52, 23.12.2021, www.boersen-kurier.at- diese Risiken lauern im Jahr 2022 - Hastiger Richtungswechsel der Notenbanken stellt die größte Gefahr dar- Energiewende. Deutsche Experten sehen keine nennenswerten negativen Auswirkungen- Atomenergie. Osteuropa mit US-Hilfe Vorreiter bei neuer Technologie- Analyse. ThyssenKrupp hat 2021 die Trendwende geschafft- Osteuropa. Ein neuer Fokus in der Ausrichtung der Wirtschaft ist notwenig. Immobilien. Der Bedarf an Büroflächen sinkt auch bei den heimischen Banken und Versicherungen.- IVA-Kolumne. Inflation ist Börsenmotor und Damoklesschwert zugleich- Überholspur. Der CFO der Pierer Mobility Friedrich Roithner über die Pläne des Konzerns- Bilanz. Die EVN ...

