bet-at-home.com wickelt die maltesische Gesellschaft ab. Wie berichtet, wird seitens bet-at-home das Online-Casino in Österreich auf Grund aktueller Rechtsprechung österreichischer Gerichte vorsorglich eingestellt wurde. Die maltesische bet-at-hom.com Entertainment Ltd., an der die Gesellschaft mittelbar sämtliche Anteile hält, hatte in Österreich das Online-Casino angeboten, was zugleich ihre wesentliche Geschäftstätigkeit war. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft die Situation abschließend (gemeinsam mit ihren Beratern) analysiert und festgestellt, dass eine wirtschaftliche Fortführung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. nicht möglich ist. Mangels positiver Fortführungsprognose ...

