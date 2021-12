Allen Grund zur Freude haben heute Tesla-Aktionäre. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund fünf Prozent. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 983,33 USD. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 886,12 USD markiert. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

