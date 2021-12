D1-Chart EURUSD überwindet am Mittwoch die 1,13er-Marke und erreicht den höchsten Stand der Woche, sodass die Erholung innerhalb der breiten Seitwärtsphase für einen dritten Tag in Folge fortgesetzt werden könnte. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart nähert sich das Paar dem Hoch der Vorwoche an. Ein Anstieg darüber ist notwendig, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Man beachte jedoch, dass der Abwärtstrend im Tageschart weiterhin intakt ist. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, ...

