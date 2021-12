DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel bis 20:00 Uhr MEZ statt.

FREITAG: Wegen Heiligabend bleiben die Börsen in Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und in den USA geschlossen. In Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur und Spanien findet ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Billigflieger Ryanair senkt wegen der aktuellen Corona-Lage im Zusammenhang mit der Omikron-Variante seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 erheblich und rechnet mit einem mehr als doppelt so hohen Verlust wie ursprünglich erwartet. Die Fluggesellschaft stutzte die Erwartung für die Passagierzahlen im Dezember und Januar deutlich. Für das im März endende Geschäftsjahr stellt Ryanair nun einen Nettoverlust zwischen 250 Millionen und 450 Millionen Euro in Aussicht. Vorher hatte Ryanair den Fehlbetrag zwischen 100 Millionen und 200 Millionen Euro gesehen. Die Fluggastprognose für Dezember wurde von 10 Millionen bis 11 Millionen auf 9 Millionen bis 9,5 Millionen gesenkt. Die Gesellschaft machte für die Gewinnwarnung die strengen Einreisebeschränkungen für Briten nach Frankreich und Deutschland sowie die Aussetzung aller EU-Flüge von und nach Marokko verantwortlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

British American Tobacco: 0,539 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+22,3% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vm/+21,7% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 206.000 zuvor: 206.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -0,4% gg Vm; vorläufig -0,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 70,4 1. Umfrage: 70,4 zuvor: 67,4 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +2,8% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,2 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.616,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.689,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 16.172,25 +0,0% Nikkei-225 28.798,37 +0,8% Schanghai-Composite 3.640,98 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 173,08% -2 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.593,47 +0,9% DAX-Future 15.615,00 +0,8% XDAX 15.630,03 +0,8% MDAX 34.622,25 +0,8% TecDAX 3.850,30 +1,4% EuroStoxx50 4.217,06 +1,0% Stoxx50 3.754,12 +0,8% Dow-Jones 35.753,89 +0,7% S&P-500-Index 4.696,56 +1,0% Nasdaq-Comp. 15.521,89 +1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,10% -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zuversichtlich gehen Händler in den letzten Handelstag vor Weihnachten. Das Geschäft dürfte zwar zunehmend ausdünnen, die Tendenz sei aber freundlich. Das Thema Omikron wird immer weniger als Belastung für die Börsen gesehen - trotz der Gewinnwarnung bei Ryanair mit Begründung Omikron. Bei Omikron gehe der Markt zwar von steigenden Infektionen, aber geringerem Hospitalisierungsgrad aus, heißt es. Der einzige Aspekt, der die Börse dabei interessiere, sei die Gefahr neuer Lockdowns für die Wirtschaft - und das scheine vom Tisch zu sein, so Stimmen aus dem Handel. Einzelne regionale Maßnahmen spielten dabei keine Rolle. Mehr Sorgen mache inzwischen die horrende Inflation. Sorgenvoll blickt man hier auf die deutschen Importpreise, die über 22 Prozent über Vorjahr erwartet werden.

Rückblick: Fester - Zunächst verlief der Handel lange in ruhigen Bahnen, die Umsätze dünnten zunehmend aus. Doch die US-Konjunkturdaten setzten am Nachmittag dann positive Impulse. So wuchs zunächst die US-Wirtschaft im dritten Quartal etwas stärker als erwartet. Der Index des Verbrauchervertrauens für den Dezember überzeugte zudem und schürte die Hoffnung auf einen guten Jahresbeginn 2022. Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde und übernimmt das britische Unternehmen Gyroscope Therapeutics. Der Novartis-Kurs schloss kaum verändert. In London stiegen Syncona, die Gyroscope Therapeutics aus ihrem Portfolio verkauften, um 5,5 Prozent. Moeller-Maersk kauft für 3,6 Milliarden Dollar das Logistikgeschäft des chinesischen Konzerns Li & Fung. Die Aktie legte um 0,9 Prozent zu. Händler lobten die Expansion in Asien.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Delivery Hero begräbt nur wenige Monate nach der Rückkehr auf den Heimatmarkt seine Expansionspläne in Deutschland wieder. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland wird sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen. Mit Blick auf den bereits harten Wettbewerb unter den Lieferdiensten in Deutschland wurde die Entscheidung positiv gewertet, die Aktie legte um 7,4 Prozent zu. Beiersdorf verbesserten sich um 2,1 Prozent, der Konsumgüterkonzern übernimmt das Prestige-Hautpflegegeschäft von Chantecaille. Demire legten um 0,9 Prozent zu. Die Deutsche Mittelstand Real Estate (Demire) hat sich von drei nicht-strategischen Gewerbeimmobilien getrennt. Der Verkaufserlös liege teilweise deutlich über dem zuletzt festgestellten Marktwert, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Lufthansa und Fraport zeigten sich im nachbörslichen Geschäft wenig verändert. Der Billigflieger Ryanair musste wegen der aktuellen Corona-Lage im Zusammenhang mit der Omikron-Variante seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 erheblich senken und rechnet mit einem mehr als doppelt so hohen Verlust wie ursprünglich erwartet. Home24 rückten rund 5 Prozent vor. Der Online-Möbelhändler kauft das Wohnaccessoires-Unternehmen Butlers.

USA - AKTIEN

Fester - Stützende Impulse kamen von Konjunkturdaten. So stieg das US-Verbrauchervertrauens im Dezember stärker als erwartet. Die Blicke waren weiterhin auf die Entwicklungen rund um die hochansteckende Omikron-Variante gerichtet. Da diese nun die dominierende Mutante in den USA stellt, hatte US-Präsident Joe Biden neue Maßnahmen angekündigt. Dabei sollen neben weiteren Impfungen und Booster-Impfungen auch Schnelltests eine entscheidende Rolle spielen. Die Lage sei allerdings nicht vergleichbar mit März 2020, als die USA mit voller Wucht von der ersten Corona-Welle getroffen wurde. Pfizer (+1,0%) hatte in den USA grünes Licht für ihr neues Corona-Medikament Paxlovid bekommen. Für Blackberry ging es um 1,7 Prozent nach oben. Das kanadische Software-Unternehmen setzte zwar weniger um als im Vorjahr, aber der Umsatzrückgang fiel nicht so stark wie befürchtet aus. Zudem zeigte sich der bereinigte Gewinn besser als von den Analysten erwartet. Für die Tesla-Aktie ging es 7,5 Prozent aufwärts. Tesla-Chef Elon Musk hat "genug Aktien" verkauft zur Verwirklichung seines Plans, 10 Prozent seiner Aktien am E-Autobauer zu veräußern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,67 1,2 0,65 55,0 5 Jahre 1,22 -0,2 1,22 85,5 7 Jahre 1,38 -0,5 1,38 73,0 10 Jahre 1,45 -0,5 1,46 53,7 30 Jahre 1,85 -1,3 1,86 20,2

Bei US-Anleihen tat sich wenig.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi,17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1340 +0,1% 1,1324 1,1325 -7,2% EUR/JPY 129,46 +0,2% 129,22 129,42 +2,7% EUR/CHF 1,0421 +0,0% 1,0870 1,0427 -3,6% EUR/GBP 0,8493 +0,1% 0,8482 0,8485 -4,9% USD/JPY 114,16 +0,0% 114,11 114,26 +10,5% GBP/USD 1,3353 +0,0% 1,3350 1,3348 -2,3% USD/CNH 6,3739 -0,1% 6,3775 6,3783 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.274,05 -1,5% 48.997,13 48.847,87 +66,2%

Der Dollar gab nach. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent, der Euro notierte leicht über der Marke von 1,13 Dollar. Das Währungspaar Euro/Dollar dürfte sich über die Weihnachtstage weiterhin auf dem aktuellen Niveau bewegen, auch wenn der Dollar tendenziell weiter zur Schwäche neigen dürfte, erwartet die ING.

Der US-Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Handel weiter zur Schwäche, wenn auch nicht mit der Dynamik des US-Geschäfts. Händler verweisen auf gesunkene Marktzinsen in den USA und eine etwas gestiegene Risikoneigung. Auch der japanische Yen leidet etwas unter der verbesserten Risikofreude. Jüngste Studien belegten einmal mehr, dass Omikron zwar infektiöser sei als Delta, aber ganz offensichtlich auch weniger gefährlich, so Stimmen aus dem Handel.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 23, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.