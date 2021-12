Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist das erste Kryptowährungs-Produkt des Emittenten Bitpanda Issuance auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Bitpanda Bitcoin ETC (ISIN DE000A3GVJ41/ WKN A3GVJ4) haben Anleger*innen die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin zu partizipieren. Der im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene ETN ist vollständig besichert und wird über Eurex Clearing zentral gecleart. Durch das zentrale Clearing profitieren Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte. ...

