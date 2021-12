Die Aktie von Siemens Healthineers (SHL.DE) notiert am Donnerstagvormittag nur leicht im Plus bei 64,94 Euro, da es nach der höheren Eröffnung zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kam. Der Kurs steckt mitten in einer Seitwärtsphase fest, nachdem der Ausbruchsversuch über das Allzeithoch (67,48 Euro) vor zwei Wochen fehlschlug und der Rückgang vom Montag unter das lokale Tief (62,58 Euro) kurzlebig war. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt, da die kurzfristigen Schwankungen diesen bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...