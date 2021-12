Heute im gabb: Um 11:22 liegt der ATX TR mit +0.11 Prozent im Plus bei 7855 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +2.03% auf 8.05 Euro, dahinter Agrana mit +1.95% auf 17.23 Euro und Porr mit +1.85% auf 13.24 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15666 (+0.16%, Ultimo 2020: 13719). - FMA-Update zu Shorts und heute im Podcast wird es klare Worte der FMA an Privatanleger geben- Marinomed wird zum Übernahmekandidaten- Das startup300-Drama geht weiter- Heute Closing für Teilnahme am Aktienturnier- PIR-News: S Immo/Immofinanz, VIG, S&T, Raiffeisen- Unser Robot sagt: Bawag, Telekom Austria, startup300 und weitere Aktien auffällig, im CEO-Ranking führt Michael Strugl- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: S Immo, S&T, Strabag ...

