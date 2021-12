Anteilseignern von MorphoSys dürfte heute das Lachen vergehen. So rauscht der Kurs rund zwei Prozent in den Keller. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 33,96 EUR. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei MorphoSys jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Nur noch rund sieben Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Dieser markante Punkt wurde bei 31,62 EUR ausgelotet. Die Spannung ist also buchstäblich mit den Händen greifbar.

Investoren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...