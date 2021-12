DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "7,50%-PORR-Hybridanleihe 21" wird als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt. - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer

Düsseldorf (pta013/23.12.2021/13:30) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 7,50 %-Hybridanleihe der PORR AG mit endloser Laufzeit (WKN A3KYYZ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen [ 1 ]

Branche: Bauunternehmen (Projektierung und Ausführung von Bauarbeiten aller Art) Marktgebiet: Heimmärkte Kerngeschäft: Hoch-/Tiefbau, Infrastrukturbau, Umwelttechnik, Design & Engineering und Österreich, Deutschland, Spezialkompetenzen (Abdichtungen, Fassadenbau Asphaltproduktion, Hoch-/Stahlbau, Schweiz, Polen, Tschechien, Betondeckenbau, Flughafenbau-/Hochgebirgsbau Slowakei und Rumänien. Projektmärkte: Norwegen, Katar und Dubai Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die PORR-Gruppe umfasst fünf Business Units * Segment AT/CH umfasst die Länderverantwortung für Österreich und die Schweiz. Es beinhaltet das Flächengeschäft und die nationalen Kompetenzen im Bahn-/Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Umwelttechnik, Großprojekte Hoch-/Industriebau Deutschland * Segment DE umfasst Hoch-/Tiefbau in Deutschland * Segment PL umfasst Länderverantwortung für Polen * Segment CEE konzentriert sich auf die Märkte Tschechien, Slowakei und Rumänien * Segment Infrastruktur International umfasst die internationale Kompetenz im Tunnelbau, den Bereich Slab Track International sowie den Bereich Major Projects (Verantwortung für Projektmärkte Norwegen, Katar, Dubai). Die Holding umfasst die pde Integrale Planung, PORR Equipment Services, PORR Beteiligungen und Management sowie das Shared Service Center (alle strategischen Servicebereiche und Stabsstellen). Die Darstellung der PORR Group seit dem 1. Januar 2021 können Sie dem angehängten PDF (vollständiges Barometer) gerne entnehmen. Mitarbeiter: durchschnittlich 20.135 per 30.09.2021 Unternehmenssitz: Wien, Österreich Gründung/Historie: 16. März 1869 Gründung als "Allgemeine österreichische Baugesellschaft" 08. April 1869 Erstnotiz der Aktie an der Wiener Börse 1908 Gründung der "A. Porr Betonbau-Unternehmung" zusammen mit Arthur Porr Ab den 1970er Jahren positioniert sich PORR als internationale Gruppe 2014 Abspaltung des Immobilienbereichs (PORR wird zu einem reinen Bauunternehmen) Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Seit über 150 Jahren realisiert PORR erfolgreich komplexe Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau. Als einer der wenigen Infrastrukturspezialisten in den sieben Heimmärkten (rd. 96% der Produktionsleistung verteilen sich auf diese Märkte) deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette im Bau ab. Als europäisches Bauunternehmen mit starken österreichichen Wurzeln konzentriert sich PORR heute auf seine starken Heimatmärkte. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: PORR zählt zu den größten Bauunternehmen in Österreich, ist einer der führenden Anbieter in Europa und gilt als wichtiger Vorreiter bei Zukunftsthemen. International bedeutende Großaufträge (Fußballstadion Al Wakrah in Katar, U-Bahn "Greenline" in Doha, neuer BMW Standort in München Freimann und verschiedene andere) gelten als Pilotprojekte für eine zukunftsweisende planerische und bauliche Umsetzung. Als Alleinstellungsmerkmal sieht PORR seine Ausrichtung als Totalunternehmer mit Komplettlösungen im Bau (Alles-aus-einer-Hand: von der Planung über das Bauen bis zum Betrieb). Strategie: Intelligentes und nachhaltiges Wachstum mit der Kernkompetenz Bauen. Mit dem Zukunftsprogramm PORR 2025 fokussiert sich das Unternehmen weiter auf seine Stärken (z.B. Ziel-Eigenkapitalquote von 20-25%) und optimiert damit auch die Effizienz der Organisation. Führungsstrukturen werden verschlankt, das Geschäftsmodell geschärft und das Portfolio punktuell angepasst. Mit dem klaren Fokus auf die nachhaltige Konzernstrategie "Green and Lean" ist PORR für die aktuellen Megatrends Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung, Urbanisierung und Gesundheit positioniert. Diese Neuausrichtung basiert auf drei Säulen: * Green: Marktführer für ressourcenbewusstes, kreislauffähiges Bauen werden * And: Partnering-Modelle in unterschiedlichen Bauwertschöpfungsstufen setzen * Lean:Gelebte Praxis im Bauprozess mithilfe von LEAN Design and Construction Ziel/Anspruch: * Zu den besten Bauunternehmen Europas zu gehören und die führende Position als Totalunternehmer im Hoch- und Tiefbau weiter auszubauen. * Eine solide und risikoarme Internationalisierung voranzutreiben und dadurch ein langfristiges, gesundes und nachhaltiges "intelligentes Wachstum" zu gewährleisten. Kunden: Öffentliche Hand (Bund, Länder, Gemeinden), private Schlüsselindustrien, Wohnungsgenossen-schaften, Immobilienentwickler und verschiedene andere. Mehr als 60% der Geschäftsbeziehungen bestehen seit über 10 Jahren, mehr als 80 Prozent seit über 5 Jahren. Lieferanten: PORR beschafft in seinen fünf Business Units jährlich Material, Subunternehmer- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von mehreren Mrd. Euro. Branchenbedingt werden viele Produkte und Leistungen lokal zugekauft und die Anzahl der erforderlichen Lieferanten und Subunternehmen ist sehr hoch. Der Aufbau langfristiger und stabiler Beziehungen zu Zulieferern und Subunternehmen gilt als eine der höchsten Prioritäten für die Einkaufsstrategie von PORR.Der Einkauf ist in der operativen Organisationsstruktur aus zentralen und dezentralen Einkaufsteams organisiert. Jedes Land hat eigene Beschaffungseinheiten, die als integrativer Bestandteil der Projekte die Beschaffungsagenden verantworten. Die Einkaufsabteilung in der Zentrale der PORR Group unterstützt die lokalen Einheiten, stellt die Kommunikation innerhalb des Einkauf-Netzwerks sicher und legt die gruppenweite, strategische Ausrichtung fest. Die gemeinsame Zielsetzung ist eine ökonomisch und qualitativ optimale Beschaffung unter Berücksichtigung der ethischen, sozialen und ökologischen Prinzipien der PORR.

Markt und Branche

Die Weltwirtschaft war 2020 insbesondere von der Corona-Pandemie geprägt, deren Folgen auch die Bauindustrie deutlich beeinträchtigt haben. Nach dem Einbruch im ersten Halbjahr 2020 durch den harten Lockdown und Baustellenschließungen in Österreich, zogen die Bauaktivitäten in den Folgemonaten wieder an. In der zweiten Jahreshälfte folgte, gestützt durch umfangreiche Maßnahmen von Regierungen und Zentralbanken, eine Erholungsbewegung. Die Bauwirtschaft entwickelte sich 2020 regional unterschiedlich. Das Bau-Produktionsvolumen der EU schrumpfte (lt. OECD) im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,6%. Für 2021 und 2022 rechnen Experten sowohl für den Tief- als auch für den Hochbau mit einem deutlichen Anstieg der Bauaktivitäten in der EU.

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns, welche sich anhand der veröffentlichten Daten [ 2 ] darstellt, können Sie dem angehängten PDF (vollständiges Barometer) gerne entnehmen.

Entwicklung 2020

In den Konzernabschluss sind neben der PORR AG weitere 67 inländische und 67 ausländische Tochterunternehmen einbezogen. Die Aktien liegen zu 53,7% im Syndikat, bestehend aus der Strauss-Gruppe & der IGO Industries-Gruppe und zu 46,3% in Streubesitz.

Die Umsätze enthalten Bauleistungen eigener Baustellen, Lieferung und Leistungen an Arbeitsgemeinschaften und andere Erlöse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Hauptursachen des Umsatzrückgangs waren coronabedingte temporäre Baustellenschließungen sowie die erschwerten Rahmenbedingungen zur Leistungserbringung. Der Umsatz wurde zu 93,7% mit Bauleistungen und zu 6,3% mit Rohstoffverkäufen und sonstigen Dienstleistungen erwirtschaftet. Aufgeschlüsselt nach Unternehmensbereichen wurden die Umsätze zu 51,3% in Business Unit 1 (Österreich, Schweiz), zu 17,9% in Business Unit 2 (Deutschland), zu 29,3% in Business Unit 3 (International) und zu 1,5% in der Holding erwirtschaftet. Diese Verteilung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert.

Der Auftragsbestand lag bei 7.067 Mio. Euro (Vj: 6.298 Mio. Euro), der Auftragseingang stieg um 8,6% auf 5.905 Mio. Euro (Vj: 5.437 Mio. Euro). Die größten Auftragseingänge kamen aus dem Infrastrukturbereich. Insbesondere im deutschen und österreichischen Wohnbau sowie im Bahn- und Straßenbau konnten zahlreiche neue Großprojekte gewonnen werden.

