DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "7,50% Verius-Anleihe" der SECURO PRO LUX wird als "durchschnittlich attraktiv" eingestuft. - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta015/23.12.2021/14:04) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 7,50 %-Anleihe der Verius-Anleihe der SECURO PRO LUX bis 2024 (WKN A1927W) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe nun als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( # _ftn1)

Branche: Finanzdienstleistung Kerngeschäft: Immobilienspezial-Finanzierungen Marktgebiet: DACH-Region Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die SECURO PRO LUX S.A. erwirbt mit dem Netto-Emissionserlös der Anleihe Anteile am VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds: * Der VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds finanziert Immobilientransaktionen in der DACH-Region, beispielsweise bei Wohn- und Gewerbeimmobilien, Sanierungsobjekten, Immobilienhandelsaktivitäten, Portfolio-Transaktionen mit bestehenden Cashflows sowie Projektentwicklungen. * Der Fonds investiert hierbei in Inhaberschuldverschreibungen, die von Immobiliengesellschaften emittiert werden. * Breite Diversifikation: zahlreiche Immobilienunternehmen mit unterschiedlichen Immobilienobjekten und geographische Standorte mit verschiedenen Laufzeiten * Die Finanzierungslaufzeit beträgt 12 bis 36 Monate: Nach Rückzahlung der Finanzierungen werden die Gewinne an die Investoren ausgeschüttet und die Substanz wird wiederangelegt. Unternehmenssitz: Mitarbeiter: k.A. Munsbach, Luxemburg Gründung/Historie: 11. Dezember 2009 Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Als Verbriefungsgesellschaft verfolgt SECURO PRO LUX S.A. einzig den Unternehmenszweck, Vermögenswerte, wie z. B. Fondsanteile, zu erwerben und Wertpapiere zum Zwecke der Finanzierung der Vermögenswerte zu begeben. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Die hohe Eigenkapitalanforderungen der Banken bei traditionellen Immobilientransaktionen und -entwicklungen (Basel II und III) führt zu Finanzierungslücken bei Immobiliengesellschaften. Der VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds schließt diese Lücke. Ausschließlich reputations-, leistungs- und bonitätsstarke Immobiliengesellschaften mit nachgewiesenem Track-Record erhalten Finanzierungen. Strategie: Klare Anforderungen an das Projekt und den Entwickler Kunden: Anleger des VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds Lieferanten: Immobilienunternehmen mit unterschiedlichen Immobilienobjekten

Darstellung der Betriebswirtschaftlichen Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns, welche sich anhand der veröffentlichten Daten [ 2 ] ( # _ftn2) darstellt, können Sie gerne dem beigefügten PDF entnehmen (vollständiges Barometer).

Entwicklung 2020

Die massive Nachfrage nach Wohnimmobilien setzt sich auch in den Monaten der Pandemie fort. Dies führt wiederum zu steigenden Immobilienpreisen und mehr Immobilientransaktionen. Da sich in den letzten Monaten gleichzeitig die Immobilienfinanzierungsaktivität der meisten Banken reduziert hat, ist der Bedarf an Immobilienfinanzierungen durch alternative Finanzierungsgeber - wie der Verius Capital - bei Immobilien-transaktionen gestiegen. Seit Februar 2020 hat VERIUS überdurchschnittlich viele neue Finanzierungen geprüft und begleitet. Laufende und fällige Finanzierungen wurden von den Kapitalnehmern frist- und plangerecht zurückbezahlt.

Entwicklung 2021 und Ausblick

Seit Januar 2021 wurden 33 neue Finanzierungen vom Fonds ausgereicht und es wurden 16 Finanzierungen teilweise- bzw. vollständig zurückerhalten. Das gegenwärtige Portfolio umfasst insgesamt 79 laufende Finanzierungen. 91 Prozent der Finanzierungen im Portfolio des Fonds sind der Nutzungsart Wohnen zuzuordnen, wovon sich 73 Prozent in München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Wien befinden.

Die Gründe dieser guten Entwicklung sind vielschichtig. Zum einen steigen die Bau- und Immobilienpreise in Deutschland seit 2010 durchgehend, allerdings war die Verteuerung bei den Vorleistungsgütern, die für die Bauwirtschaft erforderlich sind, wie zum Beispiel Holz, Stahl, Dämmstoffe und Energie, in den vergangenen 12 Monaten überdurchschnittlich. Trotz gestiegener Preise sind Anleger, insbesondere in diesen turbulenten geopolitischen und wirtschaftlichen Zeiten, auf der Suche nach krisenrobusten Anlagen mit solidem Risiko-Ertragsverhältnis. Zum anderen ist die marktseitige Nachfrage nach alternativen Kapitalgebern weiter gestiegen. In Verbindung mit den verschärften Eigenkapitalanforderungen der Banken und die damit einhergehende Verknappung des Neugeschäftsvolumen, bietet dem Markt für Immobilienfinanzierungsfonds auch in den kommenden Jahren großes Wachstumspotenzial. Die Situation für Kreditinstitute wird sich ab 2023 noch weiter verschärfen, wenn im Zuge der Basel-III-Finalisierung zusätzliches Eigenkapital zur Unterlegung ihres Kreditgeschäfts vorgehalten werden muss.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug | rating[ 3 ] ( # _ftn3)

Der Nachhaltigkeitsbeitrag der Verius Capital AG wird als neutral eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Verius Capital AG erzielt keine Umsätze mit Produkten/Dienstleistungen, die eine direkte positive Wirkung auf Nachhaltigkeit haben. Im Unternehmen existieren Ansätze für die Berücksichtigung von ESG-Aspekten, es fehlt jedoch an einer systematischen Umsetzung.

Anleihe: Bis zu 50 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 7,50% p.a. und einer Laufzeit bis 2024[ 4 ] ( # _ftn4)

WKN: A1927W ISIN: DE000A1927W4 Zinskupon: 5-jährige Laufzeit: vom 14.09.2018 bis 01.01.2024 festverzinst mit 7,50% p.a. Stückelung: 100.000 Volumen: bis zu 50 Mio. Euro Euro je Schuldverschreibung Zinstermine: Handelsplatz/Marktsegment: Open Market Segment der Börse Frankfurt halbjährlich am 01.01. und 01.07. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Emittenten: Eine Kündigungsmöglichkeit nach Wahl der Emittentin besteht ab dem 01.01.2023 zu 100% (zuzüglich aufgelaufener Zinsen und zuzüglich eines etwaigen Schlussbonus-Betrags) des Nennwertes. Davon lösgelöst besteht die Möglichkeit auf vorzeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen, sofern Änderungen des geltenden Rechts in der Bundesrepublik Deutschland und/oder dem Großherzogtums Luxemburg die Emittentin dazu zwingen. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Gläubigers, Covenants: Ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger entseht im Falle einer Anpassung des steuerlichen Rechts im Großherzogtums Luxemburg, sofern sich daraus für den VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds eine Verringerung der Steuervorteile ergeben oder andere nachteilige Gründe negative Auswirkungen auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen haben wird. Des Weiteren besteht ein Recht auf Kündigung der Schuldverschreibungen, sofern die Emittentin nicht in der Lage ist, in wirtschaftlich vernünftiger Weise ihrem Geschäftsmodell nachzukommen. Die genannten Situationen generieren ein außerodentliches Kündigungsrecht zu 100% des Nennwertes. Rang und Besicherung: nicht nachrangig und indirekt über die die Sicherheiten der einzelnen Immobilienfinanzierungen im Fonds abgesichert, senior unsecured. Verwendungszweck: Grund für der Mittelaufnahme durch Herausgabe von Schuldverschreibungen ist die Beschaffung von Investitionskapital zu Anlagezwecken. Die Emittentin beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös ausschließlich für den Erwerb von Anteilen an dem VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds, einem Teilfonds des VERIUS Capital SCS SICAV RAIF (Reserved Alternativ Investment Fund, kurz: einem Immobilien-Spezialfonds) zu verwenden. Besondere Merkmale: Ergänzend zum Festzins existiert eine variable Komponente. Diese steht in Abhängigkeit der durch den VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds erwirtschafteten Rendite, die entweder durch Sonderausschüttungen während der Laufzeit oder Fälligkeit ausgezahlt wird. Die Emittentin hat das Recht die Zinszahlungen zu stunden. Die Anleihe ist nach deutschem Recht begeben. Fazit und persönliche Meinung der Analysten: "durchschnittlich attraktive (positiver Ausblick)" Bewertung Anhand der aktuellen Markteinflussfaktoren und gegenwärtigen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass das Marktsegment

