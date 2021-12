Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2548/ Heute sprechen wir über S Immo, Immofinanz, VIG, S&T. Dazu ein Versprechen, dass wir in der kommenden Woche das Wort startup300 nicht sagen, Nennungen von Börseleuten in "Best of Böse" vom Falter, dra weiss über jc und ein Weihnachtssong für Bettina Schragl. Der ATX TR verlor am Donnerstag -0,17% auf 7833,54 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 43,31% im Plus. Es gab bisher 153 Gewinntage und 97 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 1,19%, vom Low ist man 43,31% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,35%, der schwächste ist der Freitag mit -0,19%. Die aktuell längste Serie: Österreichische Post mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.56%) - ...

