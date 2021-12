Während wichtige Aktienindizes diesseits wie jenseits des Atlantiks - ungeachtet ihrer jüngsten technischen Korrektur - aktuell Wertsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich aufweisen, haben die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium unisono an Wert verloren. Edelmetalle mit enttäuschender Performance in 2021 Während sich bei Gold das Jahresminus bislang auf 5,5 Prozent beläuft, verloren Silber (-14,2 Prozent), Platin (-12,3 Prozent) und Palladium (-25,4 Prozent) erheblich stärker an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...