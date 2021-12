Der französische Impfstoffentwickler Valneva setzt derzeit alles daran, im kommenden Jahr richtig durchzustarten. Gerade laufen Verhandlungen mit der schottischen Regierung über eine Förderung zum Bau einer Produktionsstätte in Livingston. Gleichzeitig handelt das Unternehmen Liefervereinbarungen mit zahlreichen Abnehmern aus, die unmittelbar nach der Zulassung beliefert sollen.

Die Börse honoriert diese Bemühungen schon jetzt. Denn nachdem der Kurs in der Vorwoche komplett explodiert war, wurde diese Überhitzung nicht etwa in einer Korrektur abgebaut, sondern in einer Seitwärtsbewegung zwischen 25 und 26 Euro. Damit scheint Valneva Kraft zu sammeln ...

