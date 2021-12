Mit drei Kurslücken im näheren Umfeld startete der DAX in die Vorweihnachtswoche und hatte am Montag direkt den Weg zur Unterseite gewählt. Der Druck nahm zunächst bis 15.060 Punkte zu und ließ die Gedanken an eine Weihnachtsrallye komplett verblassen. Es sollte sich als Irrtum herausstellen. Abermals galt "Buy the dips" ...

