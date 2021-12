DJ LOTTO24 AG: Besonderes Weihnachtsgeschenk: LOTTO24-Spieler knackt an Heiligabend Eurojackpot

DGAP-Media / 2021-12-27 / 07:30

Besonderes Weihnachtsgeschenk: LOTTO24-Spieler knackt an Heiligabend Eurojackpot

(Hamburg, 27. Dezember 2021) Ein LOTTO24-Spieler hat ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk erhalten: Der 35-jährige aus Rheinland-Pfalz knackte an Heiligabend den Eurojackpot und gewann über 12 Millionen Euro. Der langjährige LOTTO24-Kunde setzte auf die Zahlen 3, 17, 21, 35, 42 sowie die Eurozahlen 8 und 9.

"Was für ein Weihnachtsgeschenk! Wir freuen uns sehr für unseren Kunden", kommentiert Jonas Mattsson, Finanzvorstand der LOTTO24 AG (lotto24.de, tipp24.de). "Es freut uns insbesondere, dass wieder einmal ein langjähriger Kunde gewonnen hat. Geduld zahlt sich eben aus!"

Der Eurojackpot ist eine Lotterie, an der insgesamt 18 europäische Länder teilnehmen. Es werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 getippt und ergänzend 2 von 10 Zahlen (Eurozahlen). Der Jackpot kann bis zu 90 Millionen Euro betragen. Die Ziehung findet jeden Freitagabend in Helsinki (Finnland) statt. Über die LOTTO24 AG: Die LOTTO24 AG, ein E-Commerce-Unternehmen und Teil der ZEAL-Gruppe, ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de). LOTTO24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die Lotterieveranstalter. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

Kontakt: LOTTO24 AG Pressestelle Tel.: +49 (0) 40 80 90 360 38 E-Mail: presse@lotto24.de Internet: lotto24-ag.de Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: LOTTO24 AG Schlagwort(e): Sonderthemen

2021-12-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT2470 WKN: LTT247 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1262294 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1262294 2021-12-27

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1262294&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2021 01:30 ET (06:30 GMT)