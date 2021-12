Knapp ein Drittel der Family-Offices (verwalten im Durchschnitt eine Milliarde US-Dollar) bereits in Kryptowährungen investiert Diese besitzen im Mittel Krypto-Werte in Höhe von umgerechnet 11 Millionen US-Dollar Großanleger fürchten einerseits Inflation und haben andererseits Angst, etwas zu verpassen Bei Vergleich der Marktkapitalisierung aller Assets landet Bitcoin inzwischen auf 9. Platz, Gold nach wie vor unangefochten auf Platz 1 28 Prozent der Family-Offices sind bereits in Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...