Energiekontor, Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat den Windpark "Völkersen" an ein nicht namentlich genanntes österreichisches Versorgungsunternehmen veräußert. Der Windpark befindet sich in der Gemeinde Langwedel im Landkreis Verden in Niedersachsen und soll 2022 in Betrieb genommen werden. Der Park besteht aus zwei Windenergieanlagen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt rund 11,2 MW. Der erwartete Jahresertrag des Windparks wird bei über 28 Millionen Kilowattstunden liegen. Diese Strommenge reicht rechnerisch aus, um nahezu 10.000 deutsche Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Käufer des Windparks ist ein österreichisches Energieversorgungsunternehmen, welches bei der Stromerzeugung bereits seit vielen Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...