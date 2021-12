D1-Chart EURUSD steigt am Freitag und könnte sich für einen fünften Tag in Folge erholen. Um jedoch den Abwärtstrend umzukehren, müsste das Paar den Widerstand bei 1,1374 durchbrechen. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart liegt bereits ein Aufwärtstrend vor, da in der Vorwoche das Hoch vom 8. Dezember durchbrochen wurde. Um diesen zu bestätigen, müsste das Paar erst das lokale Hoch (1,1342) und dann das Hoch bei 1,360 überwinden. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst ...

