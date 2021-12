Pfizer 0.29% LionCapital (LIONDIV): Teilweise Gewinnmitnahme per 27.12.2021 (27.12. 10:49) >> mehr comments zu Pfizer: www.boerse-social.com/launch/aktie/pfizer_inc freenet -0.15% LionCapital (LIONDIV): Anteil wird erhöht, bei einer aktuellen DivRendite von 7,54% (27.12. 10:47) >> mehr comments zu freenet: www.boerse-social.com/launch/aktie/freenet_ag Delivery Hero 0.52% Ertragreich (MACHER01): ....wird in der letzen Woche des Jahres verkauft ..... (26.12. 13:44) >> mehr comments zu Delivery Hero: www.boerse-social.com/launch/aktie/delivery_hero Carl Zeiss Meditec 0.59% ASOinvest (000ASO02): In der Vorwoche fand das Delisting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...