Der im SDAX notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG veräußert seinen Mehrheitsanteil von 51 Prozent am österreichischen Windparkportfolio komplett an die Wien Energie GmbH, die bereits 49 Prozent daran hält. Die drei Windparks "Pongratzer Kogel" und "Herrenstein" in der Steiermark sowie "Zagersdorf" im Burgenland verfügen über eine Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 Megawatt (MW) und waren bereits zu 49 Prozent im Besitz von Wien Energie.Auch die notierte Energiekontor, Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat den Windpark "Völkersen" an ein nicht namentlich genanntes österreichisches Versorgungsunternehmen veräußert. Der Park besteht aus zwei Windenergieanlagen mit einer Erzeugungsleistung von ...

