Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel Hydrogen findet endlich wieder zu alter Stärke zurück. Denn nachdem der Konzern an Heiligabend gleich zwei neue Aufträge verkünden konnte, schießt die Aktie heute regelrecht nach oben… So vermeldete Nel pünktlich zum Fest den Auftrag über die Produktion und Lieferung von Wasserstoff-Tankstellen in die USA für einen Gegenwert von rund sechs Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus soll Nel auch ein Elektrolyseur-System an einen europäischen Kunden im Wert von rund drei Millionen Euro liefern. Die Märkte honorieren diese Entwicklung eindrucksvoll. Denn zum Auftakt in die letzte Woche des Jahres explodiert Nel um mehr als fünf Prozent auf über 1,60 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...