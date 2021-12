Aktien: Nach Musks Tesla-Verkauf - Aktie springt deutlich an

Anzeige / Werbung Die Höchststände der Tesla-Aktie von jenseits der 1200-Dollar-Marke rücken wieder in greifbare Nähe. Ein Belastungsfaktor für den Kurs waren die Anteilsverkäufe von Tesla-Chef Elon Musk, doch das ändert sich nun. Tesla-Gründe Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Mit einem Teilverkauf seiner Papiere des Elektroautobauers versucht er, Kritikern Wind aus den Segeln hinsichtlich Steuerfragen zu nehmen. Der Tesla-Kurs hat gelitten, doch die Verkäufe scheinen bald abgeschlossen zu sein. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Musk teilte mit: "Ich habe genug Aktien verkauft, um auf etwa zehn Prozent zu kommen, plus die Optionen, die ich ausgeübt habe." Und relativierte später, als er andeutete, dass er möglicherweise doch noch nicht ganz durch sei: "Es sind noch ein paar Tranchen übrig, aber fast fertig." Musk ist mit Abstand Teslas größter Aktionär. Bevor er ankündigte, etwa zehn Prozent seiner Anteile abstoßen zu wollen, hielt er etwa 23 Prozent an dem Elektroauto-Pionier - einschließlich Aktienoptionen. Seit November hat Musk Tesla-Papiere im Wert von über 14 Milliarden Dollar verkauft. Tesla-Aktie mit neuem Anlauf Die Aktie von Tesla lagen vor wenigen Tagen noch bei rund 900 Dollar, doch die jüngste Kursralle brachte den Titel wieder auf rund 1.100 Dollar. Aktuell wird die kurzfristige Abwärtstrendlinie getestet, unterstützt von einem MACD (Momentum), der wieder nach oben dreht. Die Rekordmarke von mehr als 1.200 Dollar ist wieder zum Greifen nah. Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US62914V1061

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )