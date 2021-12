Der Auftakt in die letzte Handelswoche des Jahres ist geglückt. Und wie! Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff setzt auch zu Wochenbeginn die jüngst eingeleitete Kursrallye eindrucksvoll fort und springt damit auf den höchsten Stand seit März 2018. Allein in den vergangenen 14 Tagen hat sich der Kurs damit nun schon fast verdoppelt und ein Ende der Rallye ist noch nicht in Sicht…

Zählt Steinhoff damit etwa wieder zu den Favoriten für 2022? Welche Aktien in den kommenden Monaten die größten Gewinnchancen haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...