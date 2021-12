Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff scheint seine Aktionäre für die extrem schwierige Zeit in den vergangenen Monaten und Jahren jetzt entschädigen zu wollen. Denn heute Morgen notiert der Kurs schon wieder deutlich im Plus, nachdem es schon in den letzten Tagen stark nach oben gegangen war. Im vorbörslichen Handel notiert Steinhoff aktuell rund neun Prozent im Plus bei 0,27 Euro.

Nachdem sich der Vorstand zuletzt mit dem letzten verbliebenen Geschädigten aus dem großen Bilanzskandal einigen konnte und eine Liquidation des Konzerns damit vom Tisch ist, schießt die Aktie regelrecht durch die Decke. Notierte der Kurs am 14. Dezember noch bei unter 0,14 Euro hat sich Steinhoff seither schon verdoppelt! Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...