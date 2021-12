Für den Fernwartungsspezialisten Teamviewer könnten die vergangenen Tage richtig wichtig gewesen sein. Denn nachdem die Aktie zuletzt quasi monatelang auf Talfahrt war, hat das Unternehmen verstärkt an einer Weichenstellung für 2022 gearbeitet. Mit Erfolg, wie es scheint. So konnte zuletzt beispielsweise Ford Motors als Kunde gewonnen. Auch an der Börse findet Teamviewer langsam aber sicher wieder zu alter Stärke zurück.

Noch am 17. Dezember markiert die Aktie bei 10,75 Euro das bisherige Verlaufstief, ehe die Kurse kräftig nach oben drehten. Nachdem Teamviewer zunächst die Marke von elf Euro erfolgreich zurückerobern konnte, geht es in dieser Woche sogar schon wieder über die 12-Euro-Marke. Das Plus seit den Tiefs beträgt ...

