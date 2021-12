Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -0,92% auf 37,55, davor 5 Tage im Plus (3,84% Zuwachs von 36,5 auf 37,9), Cleen Energy 0% auf 10,5, davor 5 Tage ohne Veränderung , voestalpine -0,56% auf 32,24, davor 4 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 30,74 auf 32,42), Lenzing 0% auf 123, davor 4 Tage im Plus (10,41% Zuwachs von 111,4 auf 123), BKS Bank Stamm 0% auf 15,1, davor 3 Tage im Plus (2,72% Zuwachs von 14,7 auf 15,1), Telekom Austria -1,03% auf 7,65, davor 3 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 7,52 auf 7,73), Addiko Bank -1,46% auf 13,5, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:AMS 16,43 (MA200: 16,35, xU, davor 36 Tage unter dem MA200). 1. AT&S ( 70,11%)2. Erste Group ( 64,88%)3. RBI ( 53,24%)4. OMV ( ...

Den vollständigen Artikel lesen ...