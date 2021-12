Voleon Capital Management LP hat zum 28. Dez. 2021 seine Netto-Leerverkaufsposition in SLM Solutions Group AG um 12,36% auf 174.421 Aktien bzw. 0,78% des ausstehenden Aktienkapitals reduziert. Voleon hält die einzige offiziell gemeldete Leerverkaufsposition in SLM Solutions. (BN) Encavis erwirbt die restlichen 19,99% seines Solarparks Talayuela (300 MWp) in der Provinz Extremadura in Spanien von Statkraft, so das Unternehmen in einer Erklärung. (BN) Das deutsch-türkische Joint Venture Fraport-TAV unterzeichnet einen Konzessionsvertrag über die Betriebsrechte des Flughafens Antalya für 25 Jahre beginnend 2027, teilte TAV am Mittwoch mit. (BN) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen ...

