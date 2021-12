Für BioNTech-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund zwei Prozent aus. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 211,00 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie als Weihnachtsgeschenk gratis anfordern!

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. BioNTech rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund null Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bei 210,00 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...