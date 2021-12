Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2556 Heute geht es um Updates zu Erste Group und Porr, die Kursverdoppelung bei Kostad, die Rosinger-Strategie und das Unternehmen, dessen Namen wir nicht nennen, mit einem erfolgreichen Teil-Exit bei Cleen Energy. Der ATX TR gewann am Mittwoch 0,26% auf 7889,26 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 44,33% im Plus. Es gab bisher 155 Gewinntage und 98 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,49%, vom Low ist man 44,33% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,35%, der schwächste ist der Freitag mit -0,19%. Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.38%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Die ATX ...

