DJ Merck erhält von US-Regierung Auftrag von 121 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat einen Auftrag von der US-Regierung in Höhe von 121 Millionen Euro für den Bau einer Produktionsstätte für Lateral-Flow-Membranen erhalten. Der Neubau soll über einen Zeitraum von drei Jahren am US-Standort des Unternehmens in Sheboygan, Wisconsin, errichtet werden, wie der Darmstädter Konzern mitteilte. Die Auftragsvergabe durch das US-Verteidigungsministerium im Auftrag des US-Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste erfolgt im Rahmen der Maßnahmen der US-Regierung zur Sicherung der lokalen Liefer- und Produktionskapazitäten für wichtige Produkte zur Pandemievorsorge.

Lateral-Flow-Membranen werden für Schnelltests verwendet, unter anderem für den Nachweis von Infektionskrankheiten (Covid-19, HIV, Influenza, Malaria), im Bereich Frauengesundheit, für den Biomarkernachweis, bei Drogentests sowie in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2021 00:23 ET (05:23 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.