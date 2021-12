Aktien: Delivery Hero scheitert erneut - zweitschwächster DAX-Wert 2021

Anzeige / Werbung 2019 verkauft Delivery Hero sein Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Just Eat Takeaway. Im Sommer kündigt der Essenslieferant seine Rückkehr auf den Heimatmarkt an. Nun ist damit schon wieder Schluss. Delivery Hero ist ein international tätiger Essenslieferant - mit Hauptsitz in Deutschland. Nach dem Verkauf seines Deutschlandgeschäfts wollte das Unternehmen nun wieder groß durchstarten hierzulande. Doch daraus wird nichts: Die Pläne sind beerdigt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Delivery Hero mitteilte, zieht man einen Schlussstrich unter seine deutsche Expansion. Das Foodpanda-Geschäft in sechs deutschen Metropolen werde dicht gemacht. Unter den betroffenen Großstädten sind etwa Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München. Nur Berlin werde als "Innovationszentrum" bestehen bleiben. Delivery Hero war erst im Sommer auf den deutschen Markt zurückgekehrt. Allerdings ist dieser hart umkämpft. Der Dax-Konzern teilte weiter mit, sich auch aus Japan zurückziehen zu wollen: Das dortige Geschäft stehe zum Verkauf. Delivery Hero-Aktie mit leichter Erholung Seit Mitte November fällt die Aktie von Delivery Hero und hat vor wenigen Tagen bei knapp 87 Euro ein neues Jahrestief erreicht. Seit Jahresbeginn hat der Titel mehr als 20 Prozent verloren und ist damit hinter Siemens Energy der zweitschwächste Wert im DAX. Die 200-Tagelinie (rot) ist ebenfalls abwärts gerichtet. Die Aktie hat sich in den vergangenen Tagen jedoch etwas erholt und auch der MACD (Momentum) dreht leicht nach oben. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn der Widerstand bei knapp 102 Euro überwunden wird. Enthaltene Werte: NL0012015705,DE000A2E4K43,DE000A161408,US55087P1049,US90353T1007

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )