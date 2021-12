DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: An Silvester bleiben die Börsen in Russland und Südkorea geschlossen. Verkürzte Sitzungen finden statt in Australien (bis 4:10 Uhr), Hongkong (bis 5:00 Uhr), Singapur (bis 5:00 Uhr) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00 Uhr). Uhrzeiten jeweils in MEZ.

TAGESTHEMA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Verständnis für die Verkürzung der Corona-Quarantäne durch einige Staaten gezeigt. Die Reduzierung der Quarantäne-Dauer sei ein "Kompromiss" zwischen der Kontrolle des Infektionsgeschehens und wirtschaftlichen Überlegungen, sagte der WHO-Notfall-Beauftragte Michael Ryan. "Wenn man die Quarantänezeit verkürzt, wird es eine kleine Anzahl von Fällen geben, in denen die Betroffenen erkranken und das Virus möglicherweise übertragen, weil sie früher aus der Quarantäne entlassen wurden", sagte Ryan. Dies werde jedoch nur "eine relativ kleine Zahl" ausmachen, betonte er. Folglich sei eine Verkürzung ein Kompromiss zwischen der Wissenschaft und dem Versuch, eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 205.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 62,0 zuvor: 61,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.783,25 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.482,25 -0,1% Nikkei-225 28.791,71 -0,4% Hang-Seng-Index 23.076,89 -0,0% Kospi 2.977,65 -0,5% Schanghai-Composite 3.619,77 +0,6% S&P/ASX 200 7.513,40 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen dominieren Abgaben. Mit der Hoffnung auf weitere Wirtschaftshilfen in China zeigen sich die chinesischen Kernlandbörsen freundlich und führen damit das Tableau der Gewinner an, letztlich machen sie aber nur einen Teil der Vortagesverluste wett. Die Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigt Anleger übergeordnet weiter, nachdem die Infektionszahlen vielerorts neue Höchstmarken erreicht haben. Während sich Volkswirte eher bärisch zu den chinesischen Konjunkturerwartungen äußern und zurückgehende Wachstumsraten und schwache Unternehmenszahlen erwarten, werden auf der anderen Seite die Rufe nach mehr Wirtschaftsstimuli lauter. Berichten zufolge könnte es weitere Steuersenkungen zur Ankurbelung des Konsums geben, zudem signalisierte Peking niedrigere Zinsen im kommenden Jahr. In Hongkong profitieren die Aktien nicht von diesen Aussichten und drehen ins Minus. Auch beim Börsendebüt von SenseTime, einem Anbieter Künstlicher Intelligenz, kommt der Kurs nach einem fulminanten Start von den Tageshochs zurück. In Tokio belasten Eisenbahn- und Luftverkehrswerte den Nikkei. Einmal mehr verunsichert die Ausbreitung der Omikron-Variante und die mögliche Antwort der Regierung. In Seoul fällt der Kospi noch etwas deutlicher. Auch positive Daten von der Industrieproduktion im November stützen nicht. Reise- und Chemiewerte drücken den südkoreanischen Aktienmarkt. Samsung Biologics ziehen indes gegen dem Markttrend um 2,1 Prozent an. Die Muttergesellschaft soll sich laut Berichten in Gesprächen zum Kauf der US-Gesellschaft Biogen befinden. SK Hynix ziehen um knapp 4 Prozent an, der Halbleiterkonzern schließt die Übernahme des NAND-Geschäfts von Intel ab. In Sydney hat der S&P/ASX-200 gut behauptet geschlossen. Damit erreichte er das höchste Niveau seit dem 7. September.

US-NACHBÖRSE

Nach dem Biogen-Aktie wegen angefachter Übernahmefantasie im regulären Handel bereits deutlich zugelegt hatte, gewann der Kurs nachbörslich weitere 0,7 Prozent. Die Korea Economic Daily hatte von Kaufinteresse durch Samsung berichtet. T. Rowe Price gaben 0,9 Prozent ab. Der Anlageverwalter hatte die Übernahme von Oak Hill Advisors abgeschlossen. Das Unternehmen soll zunächst als selbständige Einheit weitergeführt werden. American Eagle Outfitters (-0,4%) gab den Abschluss der Übernahme von Quiet Logistics bekannt. Der Modekonzern bezifferte seine strategischen Investitionen auf rund 360 Millionen US-Dollar in bar. Das Industriegüterunternehmen Dover meldete den Abschluss der Akquisition von Engineered Controls International, der Kurs zog um 11,7 Prozent an. Analysten hatten die gestiegenen Wachstumsaussichten von Dover angesichts der jüngsten Übernahmen gelobt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.488,63 +0,2% 90,42 +19,2% S&P-500 4.793,06 +0,1% 6,71 +27,6% Nasdaq-Comp. 15.766,22 -0,1% -15,51 +22,3% Nasdaq-100 16.491,01 +0,0% 2,35 +28,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 607 Mio 566 Mio Gewinner 1.875 1.610 Verlierer 1.481 1.744 Unverändert 159 160

Uneinheitlich - Wie bereits am Vortag blieb die technologielastige Nasdaq zurück. Der Dow-Jones-Index verzeichnete auf Schlusskursbasis wie der S&P-500 ein Rekordhoch. Übergeordnet sei die Stimmung gut, hieß es. Viele Anleger blickten dem neuen Jahr zuversichtlich entgegen. Basierend auf jüngsten Erkenntnissen wird die aktuell grassierende Omikron-Variante des Coronavirus keine derart strengen Einschränkungen notwendig machen, wie sie während der vorigen Pandemiewellen angeordnet wurden. Unter den Einzelwerten fielen Tesla um 0,2 Prozent. CEO Elon Musk hat sich von weiteren Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar getrennt. Um 5,4 Prozent abwärts ging es mit der Aktie des Eierproduzenten Cal-Maine Foods. Wegen höherer Kosten hat das Unternehmen in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht. Victoria's Secret verbesserten sich um 12,2 Prozent. Der Einzelhändler zeigt sich zufrieden mit dem vierten Quartal und hatte seine Ertragsziele bekräftigt. Überdies plant das Unternehmen einen beschleunigten Aktienrückkauf im Volumen von 250 Millionen Dollar. Enttäuschende Viertquartalszahlen ließen Fuelcell um knapp 13 Prozent einbrechen. Die Biogen-Aktie profitierte von Übernahmefantasie und stieg um 9,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,75 -0,8 0,76 63,3 5 Jahre 1,30 5,0 1,25 93,6 7 Jahre 1,47 6,3 1,41 82,0 10 Jahre 1,55 6,9 1,48 63,6 30 Jahre 1,96 6,1 1,90 31,6

Dank der nachlassenden Omikron-Sorgen waren Staatsanleihen nicht gefragt. Im Gegenzug stiegen die Renditen deutlich an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:04h % YTD EUR/USD 1,1316 -0,3% 1,1348 1,1299 -7,4% EUR/JPY 130,35 -0,1% 130,49 129,85 +3,4% EUR/GBP 0,8399 -0,2% 0,8414 0,8414 -6,0% GBP/USD 1,3473 -0,1% 1,3487 1,3430 -1,5% USD/JPY 115,20 +0,2% 114,99 114,92 +11,6% USD/KRW 1.189,38 +0,4% 1.185,11 1.186,72 +9,6% USD/CNY 6,3686 +0,0% 6,3684 6,3717 -2,4% USD/CNH 6,3679 -0,0% 6,3706 6,3717 -2,1% USD/HKD 7,7983 +0,0% 7,7969 7,7970 +0,6% AUD/USD 0,7248 0% 0,7248 0,7235 -5,9% NZD/USD 0,6824 -0,1% 0,6828 0,6801 -5,0% Bitcoin BTC/USD 46.942,48 -0,8% 47.314,46 47.657,95 +61,6%

Der Dollar kam zurück. Dabei bremste der Umstand, dass Fluchtwährungen wie der Dollar in Zeiten einer erhöhten Risikoneigung weniger gefragt sind. Übergeordnet stützen jedoch die für 2022 angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,59 76,56 +0,0% 0,03 +61,9% Brent/ICE 79,28 79,23 +0,1% 0,05 +57,0%

Die Ölpreise tendierten volatil. Nach den offiziellen US-Lagerbestandsdaten sprangen sie ins Plus (+0,7 bzw. +0,3%). Sowohl bei Rohöl als auch bei Benzin und Destillaten wiesen die Daten einen beträchtlichen Rückgang auf. Zudem ist die Nachfrage nach Benzin auf den höchsten Stand seit Ende Juli gestiegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,51 1.804,71 -0,3% -6,20 -5,2% Silber (Spot) 22,68 22,80 -0,5% -0,12 -14,1% Platin (Spot) 967,01 970,53 -0,4% -3,52 -9,7% Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,3% -0,01 +25,0%

Gold wurde gemieden. Die anstehenden US-Zinserhöhungen machen das zinslos gehaltene Edelmetall vergleichsweise unattraktiv.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

December 30, 2021 02:00 ET (07:00 GMT)

Die US-Regierung hat den Schlag der Behörden in Hongkong gegen die Nachrichtenseite "Stand News" verurteilt. US-Außenminister Antony Blinken sagte: "Indem sie unabhängige Medien zum Schweigen bringen", würden China und die lokalen Behörden "die Glaubwürdigkeit und Lebensfähigkeit Hongkongs" untergraben. Er betonte: "Eine selbstbewusste Regierung, die keine Angst vor der Wahrheit hat, begrüßt eine freie Presse". Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone hatten die Redaktion von "Stand News" sowie die Wohnungen mehrerer Redakteure durchsucht. Laut Polizei wurden insgesamt sieben Menschen wegen "Verschwörung zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Publikation" festgenommen.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Nov 101,3 (Okt: 101,7)

