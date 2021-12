Der französische Impfstoffentwickler befindet sich derzeit so ein bisschen in der Warteschleife. Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen fieberhaft daran gearbeitet, die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2022 zu stellen. Es wurde der Zulassungsantrag für den Impfstoff VLA2001 gestellt, Produktionsstätten aufgebaut und Liefervereinbarungen getroffen.

Jetzt wartet man sehnsüchtig auf die Zulassung des Impfstoffs, um endlich richtig loszulegen. Die Börse ist derzeit ein Spiegelbild dieser Entwicklung. So tritt die Aktie seit einigen Tagen auf der Stelle und wartet auf neue Impulse. Der Kurs notiert seit Mitte des Monats im Bereich um 25 Euro und scheint ...

