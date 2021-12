Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: "Die besten Aktien für 2022" - Tenbagger, Megatrends und die Biggest LoserEpisode #270 vom 30.12.2021 An der Börse haben Glaskugeln Wish-Qualität, ohne Prognosen fürs kommenden Jahr wär's aber auch langweilig: Luxus kann sich keiner leisten, Alibaba (WKN: A117ME) und Pinduoduo (WKN: A2JRK6) setzen auf Imageschaden und Novocure (WKN: A140ML) will studieren. In den USA verjagen Zinsen die Rendite, dafür hat Japan die langsamsten Aktien und bei Samsung (WKN: 888322) könnte der Kurs mal langsam zulegen. Apropos: General Motors (WKN: A1C9CM) ist auf Elektro-Kurs, will sich verdoppeln und liefert Kampfpreise. The Trend is your Friend. Deshalb geht's ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...