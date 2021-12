Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Allein in den vergangenen 14 Tagen konnte sich der Kurs in der Spitze mehr als verdoppeln. In den vergangenen Stunden folgte zwar ein kurzer, aber durchaus heftiger Rücksetzer, der nun allerdings schon wieder beendet sein könnte. Denn Steinhoff notiert heute spürbar im Plus und kann sich von dem gestrigen Tagestief ein gutes Stück absetzen…

Mitte Dezember notierte Steinhoff noch unter 0,14 Euro, ehe sich der Konzern mit den letzten verbliebenen Gläubigern aus dem Bilanzskandal einigen konnte. Dieser Vergleich sorgte für eine echte Kursexplosion auf über 0,30 Euro. Gestern ging der Kurs dann rund 20 Prozent in ...

